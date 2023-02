Bükkszéken február 9-én, délután fél négytől tartják meg a falu farsangi mulatságát a helyi óvodában. Mint azt Péntek Zoltánné, önkormányzati kulturális referens portálunknak elmondta, a rendezvényre több szervezet is készül. A mézesaklács szakkör tagjai ezúttal fánkot sütnek az önkormányzat támogatásával, a baba-mama klub tagsága az álarcok és a maskarák elkészítését vállalta, a nyugdíjas klub tagjai pedig aprósüteményekkel kedveskednek. A vidámnak ígérkező rendezvényen ott lesznek a Széki Muslincák Színjátszókör tagjai is, akik a jelmezbe öltözött ovisokat is szórakoztatják majd műsorukkal.