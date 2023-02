– Az elmúlt hónapokban jelentősen megemelkedtek a költségeink. Az infláció hatására a bérleti díj közel 15 százalékkal nőtt, de a rezsi és az alapanyagok is többe kerülnek. A csomagolóanyagokért háromszoros díjat fizetünk, és erre nem mondhatom, hogy nem veszem meg, mert mindenképp szükség van rá. Főleg ilyenkor télen, amikor duplán be kell csomagolni a virágokat. Továbbá, ha nem élő virágból készítünk kompozíciókat, akkor azokhoz ragasztópisztolyt használunk, abba a betét négyszeresére emelkedett az elmúlt hónapokban – mondta el portálunknak Juhász Éva, az egri Belvárosi Virág-Ajándék üzletvezetője. Hozzátette, mindenre igaz a drágulás, csak a mértéke eltérő. A szálas virág ára például nagyobb mértékben megemelkedett, mint a cserepesé, de még a Kínából érkező selyemvirág is megdrágult a magasabb szállítási költségek miatt.

Ezek miatt kénytelenek voltak megemelni az áraikat, de úgy látja, a vásárlók nem lepődnek meg ezen, mert mindenhol azt tapasztalják, hogy minden drágult.

– Kicsit ijedten kezdtem az évet, tartottam tőle, hogy nagyon kevesen szánnak majd virágra pénzt. Csökkent is vásárlási kedv. Mostanában kevesebb csokrot kötünk, inkább egy-egy szál virágot vesznek, például a temetésekre is. S bár jóval kevesebbet vásárolnak, mert meggondolják, mire költenek, de úgy tapasztalom, nem csak ünnepekkor jönnek be. Sokan visznek haza amiatt is virágot, mert jót tesz a lelküknek. Hozzáteszik, hogy a családias hangulat miatt szeretnek betérni hozzánk, váltunk néhány mondatot, és tippeket is adunk a növények gondozására – jegyezte meg Juhász Éva.