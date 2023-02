Ahogy arról már beszámoltunk, megfiatalodott az Egri Csillagok első kiadású kötete. Gárdonyi Géza első nagy történelmi regényének az 1901. január 31-én kiadott egyik példánya a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményének birtokában van. Sajnos az évek nem múltak el nyomtalanul, a könyv lapjai megsárgultak, néhány helyen elszakadtak, és a könyvgerinc is megtört. A könyvtárosok nem hagyták, hogy tovább romoljon az állapota, így egy pályázatnak köszönhetően szakavatott kezek közé került a regény, és az alapos munka eredményeként annyira megfiatalodott, hogy simán letagadhatna néhány évtizedet.

A Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulójának évében, tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt A könyvtári dokumentumok állományvédelme című pályázatra jelentkezett a Bródy Sándor Könyvtár. Egyebek között restaurátori munka elvégzésére pályáztak, így tudták az Egri csillagok első kiadását restauráltatni.

– Meglehetősen rossz állapotban volt a könyv, így nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy megfiatalodhat. Nagyon kevés példány maradt már fenn ebből a kiadásból, a könyvtárunk évekkel ezelőtt egy aukción szerezte meg az egyik példányt. A restaurálás egy közel három hónapon át tartó folyamat volt. Elvittük a regényt Csuzi Enikőéknek, majd folyamatosan kaptuk tőlük a gyönyörűbbnél gyönyörűbb fotókat arról, hogy hogyan haladnak. Részletesen dokumentálták, hogyan nézett ki a kötet, és hogy milyen munkálatokat hajtottak végre rajta. Tavasszal el is látogatnak majd a könyvtárunkba, ahol egy előadás részeként beszélgetünk velük, illetve fotókat is bemutatunk a restaurálás pillanataiból – osztotta meg portálunkkal Szécsényi Orsolya könyvtáros.

Addig is, aki kíváncsi a megfiatalított Egri csillagokra, az a könyvtárban megnézheti.

Csuzi Enikő könyv- és papírrestaurátor és férje, Takács György több hónapon át tartó munkájának köszönhetően újult meg az Egri csillagok 122 éves példánya. Ennek részleteiről mesélt a Heolnak a restaurátor.

– Ez nagyon aprólékos munka, mely sok türelmet igényel. Felmértük a könyv állapotát, majd megterveztük a munkát. Az 1870-es évektől a papír lapjaiba facsiszolat kerül, ami az idő múlásával savassá és töredezetté teszi, s ebben az esetben is ezt láttuk. Ezért, hogy megállítsuk a savasodás folyamatát, alávetettük egy kezelésnek. Jelen esetben ez azt jelentette, hogy lapokra bontottuk a könyvtestet, leszedtük a könyv kötését, majd megkezdtük a munkát – mondta el portálunknak Csuzi Enikő.

A savtalanítás során a lapokat egyesével egy speciális, kálcium-oxidos vizes oldatba áztatták, majd levegőn szárították, s kijavították a hibákat.

– Főleg az első négy-öt lap volt nagyon szakadozott, és a színes címlap is elég rossz állapotban volt. Egy korábbi javítás ragasztóanyagai is láthatók voltak, ezt is szükségesnek láttuk leoldani. Eredetileg gépi fűzési technikával készült a kötet, a kapcsok rozsdásak lettek, így mi más megoldást választottunk, kézzel fűztük vissza a lapokat. A kötést is felújítottuk, majd visszakerült rá az eredeti címke – részletezte a restaurátor, aki azt is megjegyezte, sok esetben az akár 400 évvel ezelőtt készült papírok jobb állapotban vannak az anyagukat tekintve, mert azok nem mállanak annyira, mint például a későbbi időkből származó, most felújított Egri csillagok lapjai.