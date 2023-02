Igazi unikumnak számít, ha egy helyi kiadvány negyedszázadot megér, kiváltképpen, ha az egyes „évjáratokat” megszakítás nélkül vehetik kezükbe az olvasók. A Hatvani Kalendárium ilyen: az 1999-es első megjelenést követően hétfőn este immár a 25. kötetet mutatták be az Ady Endre Könyvtárban. Érdekesség az is, hogy az elsőnek a szerkesztője, akárcsak a mostaninak, Bacsa Tibor. Az évtizedek során e poszton is történtek változások, csakúgy, mint a szerzői gárdát tekintve, de ez alkalommal számos korábbi „név” is visszakerült a kiadványba. Utóbbiak között említhetjük a néhai Németi Gábor vagy Demény-Dittel Lajost.

A 25. kötetet mutatták be

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A 2023-as kalendárium – amit a bemutatás során Lestyán Balázs alpolgármester ajánlott az olvasók figyelmébe – címlapján a nemrég hivatalosan is átadott sport- és rendezvénycsarnok fotója szerepel, a tartalom pedig a hagyományos struktúra alapján kínál változatos olvasnivalót. A fejezetek között ezúttal is találhatók visszatekintők, múltidéző írások – ezek sorában az egyik legérdekesebb Nagy Nándor dolgozata a dualizmuskori hatvani sajtó feltáratlan mozaikdarabjairól –, helytörténeti érdekességek, aktualitások, portrék, továbbá versekkel és prózákkal bemutatkoznak a városbeli alkotók is. Az összeállításban „covid-napló” is szerepel, felidézve a járvány helyi történéseit. Ami a tematikát illeti, jelentős felületet kapott a település „vízügyi helyzete”, az írások egy része ugyanis az egykori árvizekről szól. Megemlékeznek továbbá a közelmúlt halottairól, mások mellett dr. Popovits József orvosról is.