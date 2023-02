A Magyar Falu Program a Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint a Kisfalusi Szelfik stábja ezúttal Mezőszemerén járt.

Mint írják, a Heves vármegyei kistelepülésen bepillantást nyerhettek a finn képzőművészet és gasztronómia rejtelmeibe is, a falut ugyanis sokan külföldiként is otthonuknak választják. A magyar vidék vonzereje az ország határain is túlnyúlik.