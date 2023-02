Amikor feljegyeztem magamnak, hogy „filmek”, két, számomra így vagy úgy meghatározó alkotásra gondoltam. Az egyik Az utolsó mozielőadás című Bogdanovich-rendezés, amit először – jóval a korosztályos tiltás lejárta előtt – jobb híján a mátravidéki erőműi mozi lengőajtajának a rései között láttunk. Nem csak a medence ugródeszkáján vetkőző Cybill Shepherd látványa és a számunkra is időszerű coming of age – felnövéstörténet – volt érdekes, hanem az egész sztori hangulata: a céltalanul lődörgő, a koreai háború árnyékában illúzióikat vesztett amerikai fiatalok meséje, ami a szinte a nyakukra hágó „ellenkultúra”, a rockabilly és a beat-éra, ebből következően pedig a rock and roll előérzete volt. Igaz, ezt csak jóval később, a filmet már felnőtt fejjel látva állapítottam meg, addig inkább csak éreztem.

Az utolsó mozielőadás (1971), melyben emlékezetes sztriptízjelenet volt, szigorúan 18 éven felülieknek. A film mondandóját akkor még nem értettük, de nem is tartottuk fontosnak

Forrás: Forrás: COLUMBIA PICTURES / Origo.hu

A másik a sajátosan magyar, A kenguru című film, amit 1976-ban mutattak be. Nemrég újra előástam, és ahhoz képest, hogy az első hazai „road-mozi” története a végletekig banális, jó érzés volt látni az akkor még fiatal színészeket, a gépjárműtípusokat, a sémás karaktereket és helyzeteket; kellemes volt újra átérezni a korabeli nyarak hangulatát, és nem utolsósorban hallgatni a zenét. A korszak szinte valamennyi top-előadója – köztük a főcímdalt jegyző Fonográf, továbbá az LGT, az Omega, a Skorpió, a Generál, Koncz, Zalatnay és Kovács Kati – kapott néhány percet. Nem véletlen, hogy a lőrinci moziban sorba kellett állni a jegyekért, bár utóbbiban közrejátszhatott a főiskolás Vándor Éva sejtelmesen fotografált cickója is.

Sütő Enikő a modell szakma felvételi vizsgáján 1977-ben, az artistaképző intézetben

Forrás: Urbán Tamás / Fortepan

Aztán a memóriamankómra felírtam azt is, hogy „farmernadrág”. Az idősebbek bizonyára egyetértenek velem abban, hogy visszaemlékezésemet talán ezzel kellett volna kezdeni. A farmernadrág és a dzseki, majd az ingek és zakók ezerféle változata kincsnek számított a szó valódi értelmében is, ha az áraikat nézzük. Eleve nem volt egyszerű ezekhez hozzájutni, kezdetben a márkásabb darabokat sokan más országokból, például Jugoszláviából hozatták be, később pedig az Ecseri úti használtcikk piac vált a fő beszerző hellyé. Amíg a jeans nem avanzsált általános ruhadarabbá, sanszos volt, hogy átverik az embert, ezért ha valaki először indult vásárolni, vagy olyannal kísértette oda magát, aki állítólag messziről is felismerte a hamisítványt, vagy hosszas felkészítésen esett át, hogy mire érdemes figyelni, melyik övbújtatónál kell kopáspróbát tartani és hasonlók.

A Nagykőrösi úti Ecseri piac, avagy a „Tangó” 1972-ben. A farmervásárlók Mekkája volt

Forrás: ETH ZÜRICH / Fortepan

Talán beszédes, hogy amikor az első farmeromat, egy svédzsebes Rifle-ot hosszas otthoni rimánkodás után megvásárolhattam, már majdnem 14 éves voltam. 1975 őszén, egy esős napon nyitástól zárásig bóklásztam a Tangó – az „Ecserit” neveztük így – sikátorai között. Felpróbáltam vagy harminc nacit, volt, ahová többször is visszamentem, tűrve a nagypofájú árusok gúnyolódását, míg végül leperkáltam az eredetinek tűnő – az is volt – nadrágért 1300 forintot. Nagyanyám egyhavi nyugdíja volt ez az összeg, de boldoggá tett, hogy egy Ica nevű lány után én lehettem az osztályban a második, akinek igazi farmere volt, és végre mások is láthatták, hogy tartozom valahová.