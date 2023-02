Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a gyöngyösi Bugát Pál Kórház új MRI készülékének és a Fázis I. gyógyszer-klinikai vizsgálóhelyének keddi átadásán beszélt a magyar egészségügy több aktuális kérdéséről is. Többek között elmondta, hogy az egészségben eltöltött évek számát tekintve egy évtizede csupán öt ország volt az Európai Unión belül, amelyeknél Magyarországon jobb volt a kilátás.

– Ma már az öt helyett 13 európai országot előzünk meg e tekintetben, többek között Litvániát, Horvátországot, Dániát, Szlovákiát, Finnországot, Hollandiát. Ez annak a folyamatnak az eredménye, ami az egészséges iskolai étkezéssel és a minden napos testneveléssel kezdődött, majd a csipszadóval, a szűrési programokkal folytatódott, és aminek nagyon fontos része a kórházak fejlesztése is. Utóbbiban fontos szerepet játszik a béremelés. Idén januárral egy több éves folyamatos orvosi béremelési időszak fejeződött be. Ennek eredményeként egy 2020-ban 529 ezer forintot kereső, mintegy 25 éve dolgozó orvosnak a bére most egymillió 794 ezer forint. Adósságunk az ápolókkal szemben áll fenn, hiszen azt vállaltuk, hogy az ő fizetésük az orvosok béréhez úgy fog viszonyulni, ahogy Európában általában, ami mintegy 37 százalék. Az ápolók körében az elmúlt öt évben 72 százalékos béremelés történt. Idén július elsején következik a következő növekedés, ennek 50 milliárd forint a költségvetési kerete, majd a folyamat jövő év márciusban folytatódik tovább. A kívánt arány eléréséhez nagy léptékű béremelésre lesz szükség – részletezte Rétvári Bence.