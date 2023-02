– Sokat lehetne arról beszélni, hogy mi miért történt tavaly. Válságos év volt – kezdte évértékelő beszédét Mirkóczki Ádám polgármester csütörtök este az egri várban.

– Ha valaki nem tudja értelmezni a politikai, gazdasági, társadalmi koordináta rendszert, akkor egy kormányozhatatlan hajó bohóc-kapitánya lesz. Szeretném azt hinni, hogy 2023 a rendrakás éve lesz, de abban biztos vagyok, hogy a védelem éve kell legyen. Eközben évet kellene értékelnem, de egy helyzetet, egy szituációt, egy folyamatot kell látnunk. Vannak olyan szereplői az egri közéletnek, akik másképp látják, értelmezik az eseményeket, más célt tűztek ki célul mint mi. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy vakok legyünk, nem engedhetjük meg magunknak a közönyt. Sokan szeretnék ha lemondanék, ha belefáradnék, ha közönyössé válnék a város sorsa iránt – fogalmazott a polgármester.

– Elköteleztem magam egy feladatra, nem gondoltam, hogy könnyű lesz. Ritka az, amikor jó és rossz döntés között lehet választani. Figyelni kell arra, hogy mit mondanak a választók, s a kemény döntéseket is be kell vállalni. Nincs hiba nélküli munka, nincs tökéletes álláspont. Sajnos az egri közgyűlés elmúlt egy évéből sok olyan döntés van, amikor az egri közélet elfelejtett önkritikát gyakorolni. A választáskor azt vállaltuk, hogy leszámolunk a 2019-ig működő politikai struktúrával. Nem állítom, hogy az nem működött jól, csak nem értettünk vele egyet. Mindenki vállalta, hogy ezt így kell. Nem tudom konkrét eseményhez kötni azt az eredményt, hogy tavaly összeállt az a furcsa koalíció, amely most közgyűlési többséget alkot. Bíztam abban, hogy a szakmai érv felül fogja írni az egyéni szimpátiát. De egy év eltelt, s látom, náluk egy cél van. Mindent úgy tesznek, hogy anyagi érdek, a város vagy a polgármester és az alpolgármesterek akadályozása álljon mögötte. Elővettem a büntető törvénykönyvet, s megnéztem mit is jelent a bűnszövetkezet, nos kísértetiesen hasonlít erre az összefonódásra. Értem én, hogy a húszas éveket éljük, de nem 1920-at írunk hanem a 2020-as éveket éljük, és ez Eger, nem Chicago – mondta Mirkóczki Ádám.

Felidézte, informális közgyűlést tartott kamerák nélkül a 2022-es költségvetés elfogadása előtt tavaly, javaslatokat kért a képviselőktől, ismertette az általa látott pénzügyi helyzet súlyát.

– Egy javaslat érkezett: a sportmúzeum támogatását emeljük meg. Néhány nap múlva atomjaira szedték szét a város költségvetését, majd elrendeltek egy zárt ülést és elkezdték kirugdosni a cégvezetőket. Elképesztő ámokfutás zajlik a cégeinkben. Egy cégvezető nemrégiben nulla forintért bérelte ki házastársa autóját, majd néhány nap múlva 850 ezer forintért szervizelte. Van olyan cég, amely profiljába nem illeszkedő új státuszokat hoz létre, 750 ezer forint fizetésért úgy, hogy nem kell bejárni, nem kell teljesítési igazolást írni – mondta, majd kitért arra, hogy a cégek működésében fontos szabály, csak olyan munkára szerződtetnek külsős szereplőt, amelyet cégcsoporton belül nem lehet elvégezni. Ugyan meg nem nevezte, de felidézte hogy az Eger Termál Kft. az egri városgondozás helyett egy másik céggel szerződött a takarításra 600 millió forintért. Az Evatnál a napokban házkutatásra is kitért, azt mondta nem ő, hanem a város jegyzője tett feljelentést.