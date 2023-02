A polgármestert arról is megkérdeztük, amiről ugyancsak vitáznak a frakcióvezetővel, hogy mi a probléma szerinte az Eger App fejlesztéssel.

– Először is a fejlesztő cég ellen információink szerint végrehajtás volt érvényben, alapvetés, hogy így nem kötünk szerződést. Másrészt az Evatnak nincs rendelkezésre álló pénzügyi kerete az alkalmazás közel húszmillió forintos költségére, tehát ez gyakorlatilag fedezet nélküli kötelezettségvállalás. Továbbá az Evatnak nem tartozik a tevékenységi körébe, hogy ilyen informatikai fejlesztést rendeljen meg. Ezzel az alkalmazással a városkártyát akarják kiváltani, csakhogy a kártya önkormányzati, közgyűlési döntés eredményeként létezik, jött létre. Ezt a döntést nem írhatja felül sem az Evat, sem egyedül Oroján Sándor - mondta Mirkóczki Ádám.

- Ráadásul a városkártyával elérhető kedvezmények mindegyike mögött élő szerződés áll közvetlenül az önkormányzat és az adott szolgáltató között, nyilván ezeket a szerződéseket nem adjuk ki egy külsős cég számára. Az app ugyanakkor adatvédelmi problémákat is felve. Véleményem szerint közbeszerzés köteles lett volna, hiszen a fejlesztésen túl a jövőben bizonyára a működtetésnek is lesznek költségei, ami így meghaladja a közbeszerzési, húszmillió forintos értékhatárt. Amennyiben ez megvalósul, nem csodálkoznék, ha valakinek a kezén bilincs kattanna – fogalmazott a polgármester.

Arról is megkérdeztük, magát az ötletet jónak tartja-e, azaz a népszavazás és az ingyenes parkolás megvalósulása tetszik-e neki, hiszen választási ígéretei között szerepeltek ezek az ügyek.

– Az elektronikus népszavazás fontos ügy, de ezt elsősorban személyiségi jogok miatt nem lehet egy mobil alkalmazáson keresztül megoldani. Ez nevetséges! Ezt az önkormányzat és például az egri egyetem informatikusainak közös fejlesztésében tudom elképzelni. Egy külsős cégen keresztül nem áramolhatnak a szavazók adatai - szögezte le.

- Mi a garancia arra, hogy senki nem él vissza vele vagy nem törik fel? Az alkalmazás ingyenes parkolásra vonatkozó részével pedig az a probléma, hogy nem lehet megvalósítani. Ha lehetne, akkor már régen megtettük volna, hiszen most is van olyan alkalmazás, amivel az egész országban lehet parkolni. A gond az, hogy a készpénzes fizetési lehetőséget is biztosítani kell, ez ugyanis kötelességünk. Ha az egrieknek csak az alkalmazáson keresztül lehet ingyen parkolnia, akkor kicsúsznak a lehetőségből azok, akik készpénzzel fizetnek vagy nincs okoseszközük. Nem véletlenül vannak parkolóórák a városban: az egy órás ingyenes parkolás igazságos biztosítása csak új, modern parkolóórákkal biztosítható, rendszám felismeréssel – hangsúlyozta Mirkóczki Ádám.