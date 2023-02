A vizes élőhelyek világnapja alkalmából a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) Környezeti Nevelési Csoportja, valamint a Nógrádi Tájegység munkatársai a napokban több oktatási intézményébe, így Egerbe is ellátogattak, hogy tanórai keretek között tartsanak előadást a vizes élőhelyekről.

– A szakemberek tanórai keretek között tartottak előadást a vizes élőhelyeket érintő Ramsari Egyezményről, és a hatálya alá tartozó területekről. Az előadást követő foglalkozáson az Igazgatóság vizes élőhelyeit, valamint a hozzájuk kapcsolódó állatfajokat ismerhették meg a gyerekek játékos formában. A feladatok során a kisvizes élőhelyek sérülékenységéről, a kétéltűek életében betöltött fontos szerepéről, az aszályos évek és az inváziós fajok okozta veszélyekről is beszélgettek a gyerekekkel, de az is kiderült, hogy tulajdonképpen miért rombol a turista, ha kavicstornyokat épít a patakban – számolt be róla honlapján a BNPI.

A programon összesen több mint 200 tanuló vett részt.

– Az előadásokon a vállalkozó szelleműek a királyfit is megpróbálták előcsalogatni a barna varangyból. A királyfi ugyan még várat magára, de úgy érezzük, hogy a vizes élőhelyek élőlényei és azok védelmének, megőrzésének fontossága megértő fülekre talált – írták.