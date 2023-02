Azt olvastam, jótékony hatása van, ha naponta többször hálát adunk. Egyesek úgy tekintenek a hálára, mint egy fajta vitaminra, amire mindenkinek szüksége lenne. Jobban belegondolva, néha szinte semmiségekért is hálásak lehetünk. A napokban például számomra két teljesen ismeretlen ember miatt is így éreztem.

Általában sötét van, amikor hazafelé utazom, és a buszokon nem szokták felkapcsolni a lámpát, így leginkább csak zenehallgatással töltöm ezt az időt. Most azonban túl izgalmas könyv akadt a kezembe, és nagyon szerettem volna olvasni. Ki is találtam, hogy majd a mobilommal világítok, de a sofőr kivételesen volt olyan kedves, és felkapcsolta a villanyt. Nagyon hálás voltam miatta.

A másik élményem is a buszozáshoz kötődik. Reggelente mindig nagyon sokan utazunk, most is néhány szabad hely volt már csak hátul, ahol én ültem. Egy férfi tartott felém a fiával és a lányával, s megkérdezte, leülhet-e mellém valamelyikük. Természetesen igent mondtam, majd így az apa szólt a nagyobb gyerekéhez: „ülj le a n... lány mellé”. Sejthető, nénit akart mondani elsőre. Nagyon hálás voltam neki, hogy nem aggatta rám az idősítő szócskát, amit mások túl gyakran használnak.

Nem elég, hogy jól haladtam a könyvemmel és fiatalabbnak érzem magam, kezdem tudatosan keresni a pillanatokat, amikért hálás lehetek. Úgy tűnik, tényleg jótékony hatással bír. Lehet, hogy ezt is receptre kellene felírni.