- A legnagyobb problémát nem feltétlen az enyhe téli időjárás, hanem az időtartamának kiszámíthatatlansága jelenti – mondta a szakember. - Azt azonban nem mondhatjuk egyértelműen, hogy csak negatív hatása lenne mindennek. Ez függ az állatfajtól és attól, hogy milyen mértékben és gyakorisággal következnek be ezek, a korábban tapasztalhatótól eltérő időjárási körülmények. Például a pelék három hazai fajára egyaránt jellemző, hogy téli álmot alszanak, ráadásul ők a leghosszabban, az őszi első fagyos naptól a tavaszi időszak végéig. És nem a hideg miatt teszik ezt, hanem elsősorban a táplálék és részben a lombkorona hiánya miatt. A pelefajok egyedei a lombok között jól el tudnak rejtőzni nyári aktivitásuk idején, de télen, amikor nincs levél a fákon, nagyon ki lennének szolgáltatva a ragadozóik kutató szemének. Annak érdekében, hogy téli álomba – hibernációba – merülhessenek, raktározniuk kell. Egyrészt komoly mennyiségű zsírt halmoznak fel testükben, másrészt tartalék táplálékot is begyűjtenek. Hosszan tartó inaktív állapotuk és minimálisra csökkent életfolyamataik fenntartása közben testzsírjukat mind elégetik, majd ha tartósan melegszik az időjárás, akkor felébrednek, és a táplálékban szűkös tavaszi időszakban is tartalékkészleteiket fogyasztva élnek túl - magyarázta.

- Mivel a korábbi időszakra jellemzőnél enyhébbé, változékonyabbá – kiszámíthatatlanná – vált a téli időjárás, a pelék többször is felébredhetnek, amikor átmenetileg jelentősebben enyhül az idő. És minél többször kényszerülnek aktívvá válni, annál több energiát használnak fel. A pelékre korábban nem jellemző téli ébredések folyamata alkalmanként fél-egy napig tarthat, amelynek során felgyorsul a szívverésük, a légzésük, megnő a testhőmérsékletük, és ez mind az elraktározott testzsírból veszi el az energiát. Aztán, ha ismét bejön egy hidegebb idő, akkor kénytelenek újra téli álomra váltani, ami szintén energiaigényes folyamat.