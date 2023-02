– Egyrészt az a problémájuk vele, hogy nem az ő ötletük, másrészt pedig félnek attól, hogy az egriek valóban véleményt mondhassanak a városi közügyekben. Miközben épp a polgármester jól hangzó, ám máig meg nem valósított vállalása volt 3 éve, hogy elektronikus népszavazást fog bevezetni. Ezen kampányígéretének ügyében 3 évig nem csinált semmit, és más formában sem hallgatta meg az egrieket – mondta Oroján Sándor.

– Mi lehetőséget fogunk nekik adni, mert a lakosság véleményétől nem félni kell, hanem képviselni kell azt. Azért is támadják az appot, mert egy második lépcsővel könnyen meg lehet vele oldani az egrieknek az ingyenes parkolás lehetőségét, ami szintén a polgármester be nem váltott vállalása. Ez ügyben eddig csak a kifogásokat kereste és a parkolóautomaták programozhatatlanságára hivatkozott. Előrébb lenne Eger, ha nem csak a képviselők, hanem a polgármester is azon dolgozna, hogy a város ügyeit sikerre vigyük és nem az gáncsoskodás és időhúzás zajlana hosszú hónapok óta a részéről – emelte ki.

Minderről Mirkóczki Ádám polgármesternél is érdeklődtünk. Azt kérdeztük, hogy szerinte pontosan mi a probléma az Eger App fejlesztésével illetve, hogy szerinte jó ötlet-e az applikáción belüli véleményezés, és az ingyenes parkolás valamint a népszavazás lehetősége. Amint választ kapunk, közzétesszük.