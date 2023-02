– „Átröpűlök hosszában hazámon” címmel, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából indult útjára a múlt év szeptemberében a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása, a Petőfi-busz, melynek első állomása a költő szülővárosa, Kiskőrös volt. Közel egy éven át számos további településre ellátogat a busz, így február 12. és 14. között Egerben, a Dobó téren várja majd az érdeklődőket – tájékoztatta portálunkat az egri polgármesteri hivatal.

A kiállítás címét adó mottó „Átröpűlök hosszában hazámon” a Dalaim című vers részlete, amely nemcsak Petőfi utazás iránti szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki, de utal a tárlat nem mindennapi jellegére is. A kiállítás képzeletbeli utazásra hívja a látogatókat, akiknek lehetőségük lesz 1845-ben felszállni a gyorsszekérre Petőfi mellé, hogy a költő a „változó szerencse szekerén” felidézze számukra múltjának meghatározó állomásait és velünk együtt fürkéssze jövőjét, derül ki a hivatal közléséből.

Egerbe érkezik a Petőfi-busz

– A tárlat nem a költő életrajzát helyezi fókuszba, sokkal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó döntési helyzeteket mutatja be, mint például a költővé válást, az életpálya megválasztását vagy a családalapítást. A kiállítás gerincét tíz kiemelt gyűjteményi darab alkotja, melyek a képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzik. Ilyen az édesapa Petrovics István mészárosbárdja, a Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárddákó, amelyet Petőfi a törzshelyén, a Pilvax kávéházban használhatott. Minden relikviához tartozik egy-egy kiemelt vers, valamint számos idézet, kézirat, művészeti alkotás és irodalomtörténeti érdekesség, amelyek együttesen egy-egy meghatározó élethelyzetet vagy témakört tárgyalva mutatják be a költő életének legfontosabb állomásait. Ezek a változatos módon elrejtett tartalmak önálló felfedezésre, kutatásra ösztönzik a látogatót, több érzékszervet is bevonva a tapasztalatszerzésbe – ismertették.

Az egyes állomásokon izgalmas formai és vizuális megoldások jelenítik meg többek között az Egy estém otthon, a Szeptember végén és Az alföld című verseket, a busz hátsó üléssorán pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött Petőfi-relikviákból egy digitális kollázst alkothatnak a látogatók, próbára téve ezzel a kiállításon megszerzett tudásukat.