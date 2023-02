A törökországi földrengésről rengeteg olvasnivaló és videó kering az interneten. Míg tavaly februárban a szomszédunkban kirobbant háború miatt néztük az átlagosnál gyakrabban a híreket, addig most a magyar mentőcsapatnak drukkolunk, hogy minél több embert kimentsenek a romok alól.

A minap láttam egy videót Törökországból, ahol egy kiskutyát szabadítanak ki a törmelékek alól. Egyszerre szomorított el és melengette meg a szívemet. Az idegen nyelvű beszédet nem értettem, de a felvételen látszik, hogy az állatnak csak a feje van szabadon, megitatják a mentőcsapat emberei, majd óvatosan elkezdik kiszabadítani. A fehér kiskutya tekintete mindent elárult. Kétségbe volt esve, és az a pár korty víz annyira jólesett neki, mintha legalábbis egy csülökkel kínálták volna meg.

Embertelen lehet éjt nappallá téve a romok között túlélőket keresni és holttesteket kiszabadítani. Sokan gondolhatnák, mi ehhez képest egy kutya élete? Mégis, vannak, akik nem mentek el szó nélkül mellette, és ez nagyon szép. Hányan mehettek el a kutyáim mellett, akiket az utcáról szedtem össze, miközben volt, aki rugdosta őket, mások meg kiabáltak velük. Nem bírtam nézni, el kellett hoznom őket, pedig fogalmam sem volt, mihez kezdek velük.

Fizettem az orvost, kerestem nekik gazdát, egyet meg is tartottam. Mennyien mehettek már el a poroszlói gólya mellett, amelynek a szárnya valószínűleg eltört, legalábbis annyi biztosan látszik, hogy nincs jól, és nyilvánvaló, hogy február elején nem is ott lenne a helye. Sokaknak talán fel sem tűnt, hogy ott van, de gondolom, akadt olyan is, aki csak úgy tovább ment, ahogy gyakran elhaladnak az út szélén elütött kutyák mellett is. A gólya nagy szerencséjére arra járt egy állatbarát, aki vette a fáradságot, hogy telefonálgasson, e-maileket írjon, hogy segítséget kérjen a megfelelő szakemberektől. A markazi jégbe fagyott hattyún is volt, aki segítsen.

Törökországban most az a legfontosabb, hogy emberéleteket mentsenek, mégis volt olyasvalaki, akinek volt kapacitása kutyára is. Tegyük a szívünkre a kezünket: megtennénk ugyanezt? Hála istennek, hogy nincs nálunk földrengés, mégis sokan elhaladnak a bajba jutott állatok mellett. Ha legalább csak egy kutyán vagy madáron segítene mindenki, szebb lenne a világ.