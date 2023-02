Az 1990-es években komolyan felmerült, hogy a megszűnő cukorgyár – amely akkor már külföldi tulajdonban volt – szociális létesítményeinek egy részét fel kell számolni. Az óvodára is ez a sors várt volna, ha a szülők nem fognak össze, ám e módon végül sikerült megtorpedózni az elképzelést. A gyermekintézmény azóta is nagy népszerűségnek örvend, 100 százalékos kihasználtsággal működik, mi több, az épület egyik szárnyában idő közben bölcsődét is kialakítottak.

A létesítményt a 2000-es évek elején teljesen felújították, s azóta minden igényt kielégít, kivéve a megközelítését. A volt cukorgyári salakkerítésen ugyanis csupán egy szűk kapu biztosítja a ki- és bejárást. Ezen egyetlen gépjármű fér ki, de itt kell közlekedniük a kisgyermekes szülőknek is. Az út alig fél méternyire lévő forgalmas járdába, majd közútba torkollik, ami rendkívül balesetveszélyes, ezért sokan kérték, hogy az illetékesek találjanak megoldást.

A napokban az önkormányzat vezetése két tükröt szereltetett fel a kapu két oldalára, s ezek segítségével jobban belátható a kérdéses szakasz. Bátran állítható, hogy több évtizedes probléma oldódott meg ezáltal.