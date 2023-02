– Idén is nagyszerű hangulattal, közel száz gyermek és ugyanennyi felnőtt részvételével űztük el a telet a méltán népszerű farsangi táncházzal, melyet a Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes (FHNTE) és az Egerszalóki Tekergő zenekar közreműködésével valósított meg a község önkormányzata és a Bükk Színtér Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. – számolt be Felsőtárkány önkormányzata. A táncházat múlt hét pénteken rendezték meg a Faluházban.

– Az eseményre háromszázötven ízletes fánkot is készítettek lelkes önkéntes segítőink, akiknek ezúton is hálánkat fejezzük ki és köszönjük áldozatos munkájukat – tették hozzá. A gyermekek nem csak a táncházat, de a fánkok trükkös elfogyasztását is nagyon élvezték a képek tanúsága szerint, melyeket az egyik gyermek édesanyja, Agárdi Anett készített.