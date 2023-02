A celebhíreket nem olvasom el, esetleg a címüket. Trükkösek a szerzők, előfordul, hogy a címlapra nem teszik ki az alany nevét, hátha így lelkesebben kattint a kíváncsi olvasó. Esetleg megtévesztő vagy sejtelmes információval adják el az anyagot: „Mesés összegért Amerikába szerződött a válogatott futballista” – írják például, és lapozni kell, hogy kiderüljön: nem magyar labdarúgóról van szó, hanem Burundi játékosáról, a transzfer nem most történt, hanem harminc éve, a mesés összeg pedig az inflációt figyelembe véve is csak arra elég, hogy Belső-Afrikában adjanak érte egy fél nyáj kecskét. Hát így.

Egyszerű trükk az egész, magam is elgondolkodtam már, hogyan tudnám mind szélesebb körben terjeszteni az írásaimat.

Lehet, ha legközelebb járdafelújításról számolok be, azt a címet adom majd a tudósításnak, hogy „Akár szerelmeskedni is lehetne rajta, ha a gyalogosok nem járnának arrafelé”.

A szexhez köthető témák ugyanis még mindig kelendőek, ahogy látom, a régi hollywoodi recept napjainkban is működik: a sikerhez nő, gyerek vagy kutya kell. Ennél már csak az a tutibb – legalábbis tapasztalataim szerint –, ha valakit kirabolnak, ha egy híres ember otthagyja a családját, netán, ha egy mulatós zenész áramot lop.

Ha már idáig eljutottak az olvasásban, köszönöm, hogy néhány percet rám szántak. Nem állítom, hogy megérte, de kérem, fussanak vissza értekezésem címére. Köszönöm a figyelmet!