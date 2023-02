A napokban újra megtartotta az önkormányzat a helyi vállalkozásokat köszöntő év eleji fogadását. Ez az az alkalom, amikor a település polgármestere beszámol arról, hogy mi valósult meg az elmúlt évben kitűzött vállalásokból.

Tuza Gábor polgármester arról tájékoztatta portálunkat, hogy utoljára 2020. január 18-án találkoztak ilyen jellegű rendezvényen.

Szerinte akkor és most is rengeteg tényező nehezíti a következetes tervezést. Utalt arra, hogy a szomszédunkban zajló háború a sirokiak életére is rányomja a bélyegét. - Eddig szerencsére közvetlenül nem érintett minket a háború, de közvetve ezer szállal. A siroki cégvezetőket, vállalkozókat még inkább érinti, mint a lakosságot, hiszen mint előállítók, termelők, szolgáltatók, s mint ezen tevékenység folytatásához szükséges anyagok energiák, szolgáltatások beszerzőiként is érzik mind ezt.

Az önkormányzat szintén érintett, hiszen mint fogyasztók, mint szolgáltatók érzik a folyamatos áremelkedéseket, az energiaszektorban, a szolgáltatásokban, a nyersanyagárakban.

Tavaly januárban ezen tényezők tudta nélkül vágtak bele a helyi munkákba.