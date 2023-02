Közeleg a Valentin-nap, ilyenkor a boltok már megtelnek szívecskés ajándéktárgyakkal. Mindent lehet venni erre az alkalomra. Egymást ölelő plüssmedvékkel, szerelmes tekintetű galambpárral díszített ajtótámaszokkal vannak tele korábbi tapasztalataim szerint a kirakatok, s ennek a sornak még a képzelet sem szabhat határt. Nincs az ismerőseim között olyan, aki rajongana a Bálint-napi őrületért, így hát fogalmam sincs, hogy kik veszik meg azt a sok – szerintem – kacatot.

Úgy fest, a baráti köröm az ellentáborból tevődik össze, ugyanis ilyen tájban már a többségük elkezdi szidni a szerintük is nyálasnak vélt kínálatot. „Miért csak ezen az egy napon kell megmutatni a szerelmünket? Ez nem is magyar szokás, csak Amerikából vettük át. Engem ne csak február 14-én szeressen látványosan a párom, ott van rá a többi 364 nap” – hangoztatják. Más témákról is szót ejtünk, de azért ilyen és ehhez hasonló mondatok is repkednek ilyenkor a baráti összejöveteleinken.

Elmeséltem a haveroknak, hogy eddig még sosem vásároltam kifejezetten Valentin-napi ajándékot. A többiek meglepve hallgatták, hogy az interneten böngészve szembejött velem egy hirdetés, egy olyan kártyáról, amely kifejezetten pároknak szól, és arra megy ki az egész, hogy beszélgetést kezdeményezzen az átlagos hétköznapinál mélyebb témákban.

Volt már egy ilyesmi paklink, de ez a mostani még mélyebbnek tűnik. Elgondolkodtunk, vajon egy átlagos kedd este mennyien beszélgethetnek a párjukkal olyanokról, hogy „Utoljára mi miatt voltám rám büszke?” vagy „Kérlek, adj egy tippet magadhoz, hogy hogyan jó kezelni, amikor mérges vagy!”

Ha brit tudósok valamiféle felmérést végeznének mondjuk arról, hány szívecskés mackópárt emelnek le a boltok polcairól egy szürke február 7-én, vagy történetesen hányan feszegetnek a fentihez hasonló kérdéseket, és mennyien ülnek párjukkal a televízió előtt, nyomkodják a telefonjaikat... nos, valószínűleg meglepő eredmény születne.

Abban maradtunk, valóban nem kifejezetten egy napon kell kimutatni a szerelmünket, de az is biztos, hogy a sok esti mobilozás mellett érdemes lenne arra is több energiát fordítani, hogy ne csak csacsogjunk, hanem építő jelleggel, komolyan beszélgessünk a kapcsolatunkról.