Az önkormányzat az idei első félévben is meghirdette a Civil Alap-pályázatot. A támogatási forma tavaly több mint száz szervezet munkáját segítette. Szinyei András alpolgármester elmondta: a városvezetés anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is segíti az ifjúsági és sportfeladatokat, egyházi, nemzetiségi, valamint szociális és egészségügyi szervezeteket. A pályázható összeg egyenként 200 ezer forint. A kérelmek március 2-ig nyújthatók be.