Sikert sikerre halmozott a hétvégén a gyöngyösi Dance Land Táncstúdió az International Dance Open Hungary Ritmuscsapatok Budapest Bajnokságán, adta hírül a táncstúdió.

Közlésük szerint a nemzetközi versenyen öt koreográfiával vettek részt. A junior formáció mozdulatművészet kategóriában első helyet szereztek és a zsűri különdíját is megkapták. Gyermek I. formáció klasszikus balettben szintén győztek, s a zsűritől itt is különdíjat kaptak. Gyermek II. csoport modern táncban ezüstérem a termés a zsűri különdíjával együtt. Győztek a junior duó modern tánc kategóriában, és a junior formáció modern táncban is, utóbbiban a zsűri különdíjával.

A Dance Land Táncstúdió négy tánccal kvalifikálta magát a World International Dance Open Finale-ra, továbbá négy táncuk jutalma Diamond card. Utóbbiak révén lehetőségük van szerepelni a Budapest Sportarénában a gálaműsorban.