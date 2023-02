Tartós élelmiszereket gyűjtött a Vöröskeresztnek az Egri Fertálymesteri Testület. Az összegyűjtött adományt csütörtökön délelőtt vitték el az egri vöröskeresztes raktárba. Kosik Mária, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője elmondta, Várkonyi György, a fertálymesteri testület főkapitánya kérdezte meg egy melegétel-osztás alkalmával, mivel tudnának segíteni. Egy hete elkezdték a gyűjtést, most pedig elhozták számukra az adományokat, amelyet egri és környékbeli rászorulóknak továbbítanak majd. Az önkéntesek március elején kezdik majd összeállítani az egységcsomagokat, s húsvét előtt ki is viszik azokat a rászorulóknak. Mint kifejtette, ő háromszáz családdal tartja a kapcsolatot. Továbbra is várnak tartós élelmiszereket, tisztálkodó- és tisztítószereket, ezekre mindig szükség van. Köszönik a fertálymesterek támogatását.

Várkonyi György az eseménye közölte, a fertálymesterek esküjében is szerepel a rászorulók támogatása. Egy ebédosztás alkalmával látta, hogy nem csak hajléktalanok és elesettek jelennek meg, hanem nyugdíjasok is, ezért döntöttek a Vöröskereszt támogatásáról. Tavaly az ukrajnai menekülteket támogatta a Vöröskereszt, s már kifogytak a készletekből, ezért is hirdettek gyűjtést a 16 fertálymesteri körzetben. Lisztet, cukron, étolajat, száraztésztát, konzerveket, rizst gyűjtöttek legfőképpen, de sok már is került a dobozokba, szatyrokba, összesen 1,6 tonnányi élelmiszer jött össze. Az év folyamán terveznek ételosztást, de mindenki a saját körzetében is folyamatosan csomagokkal fogja támogatni a rászorulókat.