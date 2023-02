A MÁV-START 2017 áprilisában kötött keretmegállapodást 40 darab KISS emeletes motorvonat beszerzésére, a járműveket jelentős hazai hozzáadott érték mellett a Stadler Bussnang AG szállította le. A motorvonatok egy részének végszerelése Magyarországon valósult meg, míg a forgóvázak összeszerelését teljes egészében a Stadler szolnoki üzemében magyar munkatársak végezték – tudatta portálunkkal a a MÁV-START.

Mint írják, az első KISS 2020 márciusában kezdte meg az utasforgalmi próbaüzemet, de a pandémia közel fél évre kényszerpihenőre küldte az emeletes motorvonatokat. Végül 2020 augusztus végétől kezdhettek újra közlekedni, azóta folyamatosan álltak forgalomba az új szerelvények.

Ma már mind a 40 szállítja az utasokat. Jelenleg napi szinten közlekednek emeletes motorvonatok a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Újszász–Szolnok, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Vác–Szob, Budapest–Győr–Hegyeshalom és a Budapest–Hatvan–Gyöngyös/Eger vonalon, valamint hétvégente Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza között egyes sebesvonatokban is jár KISS szerelvény. Először 2021 nyarán a Balatonra is közlekedtek KISS motorvonatok az ország több pontjáról. A pozitív fogadtatásukra tekintettel 2022-ben újra visszatértek az emeletes szerelvények a tó partjára, egyes járatokban már dupla motorvonat közlekedett. 2022-ben 53 ezer utas választotta a Balatonhoz az emeletes járműveket. Az ideifőszezonban is találkozhatnak velük a nyaralni indulók a magyar tenger déli partján. A KISS motorvonatok forgalomba állásuk óta 8 850 970 kilométert teljesítettek – fogalmaztak.