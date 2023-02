Az újra megválasztott elnök az elmúlt öt éves ciklussal, a végrehajtott feladatokkal, a megvalósult programokkal, rendezvényekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy elmondható: sikeres, élményt adó közösséget építő időszakot zártak. A 2018. április 17-én kapott bizalomnak megfelelően, azt szem előtt tartva dolgoztak, tette hozzá.

– Tartalmas, színvonalas programokat ajánlottunk tagjainknak, tagszervezeteinknek. A betervezett rendezvényeinket megtartottuk. A megyei versenyeinkről, a vers- és prózamondó-, a dalversenyről, a kórus-, valamint a tánctalálkozóról továbbjutott tagjaink a regionális és az országos versenyekre vitték tovább jó hírnevünket. Fontos feladatunk a közösségeink erősítése, tagjaink érdek-, illetve fogyasztóvédelme is. Ez egyben értékvédelmet is jelent: a szövetség 30 éves fennállása alatt felhalmozott értékeket megtartottuk, építettük közösségeinket, azokat tovább szilárdítottuk. Másik fontos feladatunk a kultúránk, hagyományaink, nyelvünk művelése és átörökítése a következő generációk részére. Fejlesztettük az egészségfelvilágosító-, egészségmegőrző-, mozgás- és sportprogramjainkat. Minden évben lehetőséget biztosítottunk tagságunknak a kulturális kikapcsolódásra. Számos helyre kirándultunk, továbbra is preferáljuk a magyar történelmi emlékhelyeket. A tagságunk átlagéletkora 75 év körüli, tehát egyre inkább idősödik közösségünk, kevés a 60-65 éves belépő. Ennek sok oka van, többek között a felgyorsult élet, a nyugdíjkorhatár kitolódása, a család körüli feladatok. Fontos feladatunk újabb személyek, klubok bevonása közösségeinkbe, a toborzás, nyugdíjas csoportjaink tevékenységének megismertetése más korosztályokkal – részletezte Farkas Attila.

Az elnök a szövetség szervezeti életével, annak fejlesztésével és a tagszervezetekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének jelenleg 70 tagszervezete van, ez kétezres taglétszámot jelent, ami az egész ciklusban hasonló volt.

– Az elmúlt időszakban fontos feladatnak tartottuk a toborzást, a szövetségünk népszerűsítését. Fontos feladatunk továbbra is a szervezet építése, fejlesztése, továbbá azon tagszervezeteink megismerése, akiknél még nem jártunk. A tagdíjfizetési fegyelem jó, minden tagszervezetünk időben rendezte a díjat, tehát jó irányban mozdultunk el. Ez azért fontos, mert a szövetséget csak úgy tudjuk működtetni, hogy időben befolyik a tagdíj. Úgy tudjuk feladatainkat tervezni, programjainkat szervezni, hogy ha látjuk azok fedezetét. Természetesen eddig is pályáztunk, és ezután is fogunk, de ezek nem biztos pénzforrások - emelte ki Farkas Attila.