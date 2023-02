Szentmisével kezdődött, bállal zárul a fertálymesterek avatása Egerben. Szombaton délelőtt tíz órakor a bazilikában Koós Ede celebrált misét az új és leköszönő fertálymesterek, valamint védőszentjük, szent Apollónia tiszteletére. Áldását kérte a testület tagjaira, akiknek küldetései közé tartozik, vigyázzanak az értékekre, nem csak Egerére, a kereszténységére is. Kérte, a tagok fogadják el az egyház egészséget közvetítő szerepét. Beszédében kitért arra, hogy szerinte a nyugati világ elveszíti keresztény voltát, lassan üldözni fogják a vallást, mint Rómában. Amikor az alexandriai Szent Apollónia vértanúhalált halt, még hivatalosan nem volt keresztényüldözés, de terjedt az akkor birodalomellenesnek vélt vallással szembeni ellenszenv. Az akkori időszakot a mostanihoz hasonlította.

A mise után a testület tagjai a Városházára vonultak át, ahol Várkonyi György, a fertálymesterek kapitánya előbb a leköszönőkhöz szólt, akiknek nehéz időszak jutott járvánnyal, bezárkózó társadalommal, ezt kellett újra közösséggé formálni. Az újaknak, akiket az egyes negyedek jelöltek, majd a fertálymesterek választottak meg, azt mondta, nagy feladatot kaptak. Egy évig képviselik az egrieket a nyilvánosság előtt. Nemcsak a múltat, a jelent is képviselik, szükség lesz a megújulásra. Föl kell karolniuk az elesetteket, meg kell oldaniuk a problémákat.

Ezt követően bemutatták az új fertálymestereket, akik Mirkóczki Ádám polgármester segítségével letették esküjüket. A polgármester is szólt pár mondatot a megjelentekhez. Kifejtette, sok mindenre büszkék az egriek, legfőképp a lokálpatriotizmusukra, amit a fertálymesterek jelképeznek. Nincs ma közjogi megfelelőjük, de tisztelegnek a sok generációs hagyomány előtt, s van jelen küldetésük is, a közösségszervezés és a szolidaritás, amely kezd kiveszni a társadalomból. A család és más közösségek helyett az egyének kerülnek az előtérbe, ezért van szükség a szolidaritásra, ennek előmozdításához sok kitartást kívánt a testület tagjainak. A jelen válságait csak így lehet legyőzni, a közösség érdekeit az egyéniek elé kell helyezni.

A generációk adják egymásnak e tisztséget, mely felelősséggel is jár

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az új fertálymesterek nevében Rázsi Botond mondott köszönetet kifejtve, hogy súlyuk van a hagyományoknak. Megemlékezett arról is, hogy a köpenyeket édesanyja varrta és száz éve nagyapja is fertálymester volt. Kiemelte, mindenkinek van személyes kötődése, ami segít abban, hogy teljesítsék fogadalmukat. Éljenek benne, teljesítsék kötelességüket, ha terhes is, ha szükség is van önfeláldozásra.