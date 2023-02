Nagyon jó emlékezőtehetséggel kell rendelkeznie annak, aki szeretné felidézni az 1965-ös év történéseit. Mivel akkoriban magam még gyermekcipőben jártam – nem is annyira cipő volt, mint inkább a kor divatjának megfelelő ormótlan szandál –, másképpen kell okosnak lennem. Az internetnek köszönhetően ez ma már nem lehet probléma. Szóval, 1965. Az amerikaiak Vietnámot bombázzák, miközben a szovjet Alekszej Leonov űrsétára indul. Román barátainknál váltás történik a politika élén – bizonyos Nicolae Ceausescut választják meg a párt első titkárának –, s VI. Pál pápa lezárja a római katolikus egyház részleges megújulását kimondó második vatikáni zsinatot.

Meghal ebben az esztendőben Winston Churchill, II. Erzsébet brit királynő pedig kitünteti a Beatlest. Mindeközben itthon is érdekes, ha nem is világmegváltó dolgok történnek. Például elkezdik összerakni Budapest első, házgyári elemekből álló lakóépületeit, továbbá Kovács Katit választják meg az év hangjának, és ugyanebben az évben a mozikban bemutatják A tizedes meg a többiek című, azóta már klasszikussá vált filmalkotást. Ugye, milyen rég történtek mindezek? Az emberiség nagyobbik része még nem is élt ez idő tájt. Mindemellett 1965 az az esztendő volt, amikor Pásztor Béla lett Veresegyház település tanácselnöke, majd – megszakítás nélkül – a polgármestere. S aki a minap jelentette be, hogy a hónap végén, a 85. születésnapján visszavonul. Elegánsan int búcsút a történelemnek.