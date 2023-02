Dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei önkormányzat elnöke elmondta, a Heves Megyei Foglalkoztatási paktum eredeti összköltsége 800 millió forint volt, erre történt ráemelés, illetve helyi paktumok is működtek 1,7 milliárd forintból.

– A legfontosabb célkitűzés és egyben eredmény is a paktumban, hogy a helyi foglalkoztatási problémákra hatékony reakciót ad, aktív kapcsolattartás zajlik a munkaerőpiaci szereplőkkel, miközben megvalósulnak a munkába állást segítő programok. Mindennek eredményeképp már korábban is a legjobban teljesítő megyék közé tartoztunk az országban – részletezte. Kifejtette, hogy eredetileg 1000 alattira tervezték a résztvevők számát, de 1200 álláskeresőt vontak be végül, ami 120 százalékos teljesülést jelentett.