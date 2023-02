Megyénkben az elmúlt években számos kistelepülési posta került át élelmiszerboltokba, valamint októberben is több fiókot bezártak, ezek közül egy hatvani és egy mátrafüredi nyitott újra, miután az önkormányzat megegyezett az állami társasággal. Továbbra is zárva van tehát Egerben a felnémeti és a Vallon utcai fiók, Gyöngyösön a Szövetkezeti út 2., valamint Hatvanban a Boldogi út 2. és Füzesabonyban a Szabadság út 11. alatti fiók, s Mikófalván is marad a mobilposta.