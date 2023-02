Kérelem érkezett a Főépítészi Csoporthoz azzal kapcsolatban, hogy a Faiskola utca végén található, jelenleg üres területen új gyártóüzem létesítését tervezi a tulajdonos – szúrta ki az Egri Napok.

– A beruházó tulajdonában található egy több évtizedes múlttal rendelkező nyílászáró gyártó cég. Az egri Vincellériskola utcában található a cég irodaháza, valamint egy telephely egy csarnokkal és egy raktárépülettel. A gyártás jelenleg Kálban történik. Tulajdonos tervei alapján a kérelemmel érintett ingatlanon a cég bővítését jelentő új üzem valósulna meg. A tervek alapján a tervezett beruházás 3 ütemre tagozódna. A 3. ütem befejezésével a meglévő gyártósor Kálból teljes mértékben átköltözne az új épületbe. A teljes beruházás megvalósulásával a gyártóüzem, valamint az összes kiszolgáló funkció egy telephelyen belül összpontosulhatna – idézik az előterjesztést.

Egy egri viszonylatban nagyméretűnek számító üzem építéséről van szó, amivel az Iparterület utolsó, szélső szabad helyeinek egyike telne meg – a tervekről nézve egyébként egészen vállalható módon. “Megvizsgálva a kérelmet, annak mellékleteit, a tervezett beruházás igényességét, a városra vetített pozitív vonzatát” a Főépítészi csoport is támogathatónak ítélte meg a fejlesztéshez szükséges módosítási igényt. Ez az igény arra terjed ki, hogy a terület jelenleg több kisebb részre osztva szerepel a szabályozási tervben, amiket most egyben hasznosítanának, illetve, hogy a maximális beépíthetőség 40%-át is 50 százalékra lenne szükséges növelni. Az elvi állásfoglalást a Városi Urbanisztikai, Klíma és Környezetvédelmi Bizottság február 13-i ülésén tárgyalják.