A kutya segítségével a közvetett életjelek, például a farkasok genetikai mintavételezésre is alkalmas életnyomainak, így például a préda, a vizelet, a vér és a szőrszálak felkutatása hatékonyabbá válhat. Emellett tesztelik azt is, hogy a kutya által talált, DNS-elemzésre beküldött minták is nagyobb valószínűséggel tartoznak farkashoz. A terepmunka során alkalmazott keresőkutyák segíthetnek a fokozottan védett hazai nagyragadozók illegális elejtésének potenciális eszközeinek és nyomainak felderítésében, ami hosszú távon a természet elleni bűncselekmények visszaszorítását eredményezheti, hangsúlyozta a BNPI.

Ahogy arról a nemzeti park már hírt adott, farkasok a Bükkben is megtelepedtek már évekkel ezelőtt.