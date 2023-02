Idő közben Recsk polgármestere is közzétett egy nyilakozatot a közösségi oldalán a pénteki történésekkel kapcsolatban. Azt írta: „A mai nap délután a településünk központjában voltam, mikor jelzést kaptam a Hunyadi út végéről, hogy "nagy erejű" robbantás volt. Azonnal a helyszínre siettem, és már az utcában riadt tekintetű emberekkel találkoztam, akik mind arról számoltak be, hogy megmozdult a ház alattuk. Egybehangzó vélemények és arckifejezések meggyőztek arról, hogy valóban történhetett robbanás. Szerencsétlen egybeesés a tragikus földrengéssel, hiszen sokan azt gondolták itt is az lesz. A bányaterületre mentem, hogy tájékoztatást kérjek, és a művezetővel együtt visszamenjünk a rémült emberekhez. Őket megnyugtatni nem sikerült ugyan, de megtudtam, hogy két robbantás volt. Betartottak minden óvintézkedést, egy általuk felkért cég több szeizmikus műszert helyezett el, melyek mért értékei jócskán alul maradtak a megengedett határnak. Volt olyan, mely nem érte el a mérési határt, és olyan is, mely a megengedett érték 10 százalékát mérte.

Ez viszont tanulság volt arra, hogy a robbantás előtt minden érintettet közvetlenül értesíteni kell! Fokozott figyelmet kell fordítani a legközelebb élő emberekre! Ugyanakkor felhívtam a figyelmet az utcán való közlekedésre, hiszen a tiltó táblák a jövő héten kihelyezésre kerülnek." - írta a polgármester.

Így folytatta: „Sajnos a politikai hisztériakeltés most sem marad el. Akik azt sem tudták eddig, hogy hol van Recsk, most egymást taposva sietnek, hogy a maguk számára erényt kovácsoljanak! Van, aki "zöld pártként" igyekszik védeni a természet értékeit, de nem foglalkozik azzal, hogy a tőle pár méterre folyó vízfolyás tele van szeméttel. Arról meg végképp nincs fogalma, hogy az ércbánya rekultivációja hogyan áll például jelenleg. Egy másik politikus roma kérdést csinálna az ügyből. Ha egy pár évvel ezelőtt jönnek, bizonyára felháborodtak volna a járhatatlan utcát látva. Az ott élők is fontosak, ezért új aszfaltot kapott az érintett útszakasz! Egyes hírportálok szenzációhírként, olvasói létszámot növelve, a valóságot átértelmezve igyekeznek hírt adni. A lényeg, hogy bár minden szabályos, és az esetleges ártalmak a megengedett határok alatt vannak, nem mehetünk el amellett, hogy az érintett lakosságot megnyugtassuk. Ennek érdekében további egyeztetéseket kezdeményezünk egy megnyugtató, végső megoldás érdekében.”