EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1870. AUGUSZTUS 4.

Városi és megyei hirek.

- Kovács János, városunk egyik jótevője, egyéb alapitványain kívül az egri leányiskola számára 1824-ik évben oly czélból tett alapitványt, hogy annak „esztendei intereséből – ezek az alapitó szavai - a szegényebb iskolai leánykáknak vagy a szükséges könyveket kellene venni és csinosan bekötve examenek alkalmatosságával az iskola esztendőnek a végén, a legszorgalmasabbak között kiosztogatni, vagy pedig a ruházatjokra fordittatni, a mit tökéletes bizalommal a nemes egri tanács bölcs itéletére bizok, és arra ennélfogva meg is hatalmazom.” Ez alapitvány évi kamataiból eddig különféle könyvecskék szoktak a növendékek között kiosztatni, azonban ez évben ily könyvkiosztás nem lesz, mert a boldog emlékü Kovács János ezen alapitványa nem létezik, a mennyiben a városi képviselőtestület többsége azt más czélra rendelte fordittatni. De lehet-e oly czél, mely bárkinek is jogot adna egy végrendeletet megmásitani? s hová lesz igy a tulajdon és a végrendeletek szentsége? Kovács János az alapitólevél bevezető részében szándékát és akaratát kijelenti midőn igy szól: „…halálom után a testamentumok szentsége, s a hazai törvényeink oltalma alatt végbe hajtandó s mind végig megtartandó.”

Ajánljuk ez ügyet polgártársaink figyelmébe, hogy városunk egyik jótevője akaratának és szándékának érvényt szerezhessenek.



HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. MÁJUS HÓ 5.



A külföld rólunk.

Nem lehet közömbös ránk nézve, hogy milyen véleménynyel van rólunk a külföld. Idehaza azt hiresztelik ugyan, hogy odakinn azt tartják rólunk, hogy mi vagyunk a jó öreg lovagias magyar nemzet, de ha igy is lenne, vajmi keveset érne ez nekünk manapság, a mikor a nemzetek jó hirneve gazdaságuktól és szocziális intézményeiktől függ.

Éppenséggel nem mondhatjuk, hogy ebben a tekintetben jó hirnévnek örvendenénk külföldön. A nagy német, franczia és angol lapokat legtöbbnyire Bécsből informálják a magyar viszonyokról és hogy ezek a hiradások legtöbbször tendencziózusan elferditett rosszakaratu közlemények. Sajnos azonban, a külföldi olvasó ezt nem tudja és miután az ellenkezőjét nem olvassa, kénytelen kelletlen elhiszi a rágalmakat.

(…) Igy történt ez legutóbb azzal a könyvvel, amelyet az Eighty Club magyarországi látogatásáról adtak ki Londonban. Ebben a könyvben jóakaratu tárgyilagossággal tárgyalják a magyar viszonyokat. Sulyosan ellentmond azonban az a könyvről irott kritika, amely egy előkelő angol napilapban jelent meg. El van mondva abban a czikkben, hogy Magyarország Európa legelmaradottabb államainak egyike. (…) Csak sajnálkozhatunk a fölött, hogy az illetékes körök nem tudnak kellő módot találni arra, hogy a külföldet helyesen felvilágositsák a magyar viszonyokról. Pedig ez éppenséggel nem nehéz dolog, a Balkán államokban sokkal czifrább viszonyok vannak, az európai sajtó mégis óvatoskodik a hazug hirek közlésétől. Szerbiában például napirenden van az, hogy az olyan laptudósitókat, akik hazug és tulzott hireket kürtölnek világgá, egyszerüen kitolonczolják az országból.

(…) Nálunk hemzsegnek a külföldi tudósitók, akik nyakra-főre gyártják az ellenünk irányuló, hazánknak ártani akaró közleményeket, melyek aztán az európai közvéleményt megtévesztik hazánkat illetőleg. Szabadon járnak-kelnek és gazdagodnak nálunk az ilyen urak, akiket a kis Szerbiából már régesrégen kipofoztak volna.



GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. 1900. MÁRCZIUS 4.

Szenzácziós öngyilkosság.

Eger város egyik legnépszerübb és legkedveltebb szereplő férfia Éliássy Ferencz február 18-án egy jól irányzott revolverlövéssel vetett véget munkás éltének. A váratlan öngyilkosság hire városunkban is méltó megdöbbenést keltett mert Éliássy mint féligmeddig gyöngyösi ember s mint családi kötelékekkel is hozzánk füzött egyén sürün megfordult nálunk és rokonszenves modorával közöttünk is számos barátra tett szert.

Végzetes tettének indokairól különféle verziók keringenek. Mi azokat nem kutatjuk, nem keressük; mi csak a szomoru tényt konstatáljuk és őszinte, igaz részvéttel adózunk az elhunyt gyászba borult családja iránt mely az általánosan mutatkozó megható részvétre teljes mértékben méltó.

