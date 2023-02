Átmenetileg csökkent az elmúlt években az Egererdő Zrt. által üzemeltetett erdei vasutak forgalma. Az elmúlt időszakban több vonalon is felújítások zajlottak, és most is két vasútvonalon szünetel a forgalom a pálya rekonstrukciója miatt. Az állami társaság tájékoztatása szerint a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasúton – amely tavaly egész évben zárva tartott – a gördülőállomány felújítása és a pálya karbantartása valósul meg. A kocsik rekonstrukciójával elkészültek, a használatba vételhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van, ahogyan a C50-es mozdonyok elektromossá átalakítása is. A pályán szükség szerinti sín- és talpfacserét végeznek el, jelenleg a közbeszerzés kiírásához és a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges jóváhagyásra vár az állami erdészeti cég.

A Mátravasút Szalajka-házi vonala és a gördülőállomány felújítása 2018-ban lezajlott. Jelenleg a gyöngyösi indítóállomás és a mátrafüredi végállomás közötti pályaszakaszt újítják fel. Itt új lesz a kőágyazat, a fa talpfa helyett betonaljakat és nagyobb teherbírású síneket építenek be. A Mátravasúton éppen ezért a Gyöngyös-Mátrafüred vonal nem is üzemelt 2022-ben, ellenben a Gyöngyös-Gyöngyössolymos-Szalajka-ház vonalon 24 ezer 268-an kirándultak.

A Szilvásváradi Állami Erdei Vasúton tavaly 259 ezer 400-an utaztak, ezen a vonalon jelenleg pályakarbantartás zajlik, amely szükség szerinti talpfacserét és sícserét jelent.

Amikor egész évben üzemeltek a megye kisvasúti vonalai, akkor 380 ezer utast is szállítottak a szerelvények.