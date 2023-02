Egerben még akad néhány hely, ám Gyöngyösön és Hatvanban jó ideje zsúfolásig megteltek. Egerben Varga István, az Hajléktalanok Gondozó Háza vezetője érdeklődésünkre elmondta, jelenleg az éjjeli menedékhely működik szinte teljes kihasználtsággal. Itt ötvenkét személyről gondoskodhatnak, de most is akad néhány szabad hely azoknak, akik itt szeretnék tölteni a fagyos napokat. A szálláson, alvó­helyen kívül fürdési lehetőséget, ételt és ruhát is biztosítanak a hajléktalanok számára attól függően, hogy kinek mire van szüksége. A szociális munkások változatlanul terepen dolgoznak. Ismerik azokat az embereket, akik nem járnak be a szállásra, fedél nélkül vannak, de próbálnak gondoskodni magukról. Gyöngyösön a Menház úti Hajléktalanok Gondozó Háza hónapok óta telt házzal működik, de átmenetileg mindenkit befogadnak, aki a hideg elől itt keres menedéket – tudtuk meg Őszi Benjámintól, az intézmény vezetőjétől.