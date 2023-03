Bosszú-költségvetést korrigáltak

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető szerint mindez csupán a Mirkóczki Ádám neve alatt beterjesztett, a frakcióvezető által csak bosszú-költségvetésnek nevezett tervezet módosítása volt az egri minimum jegyében.

– Ott van például a színház, amelynek 30 százalékkal kevesebb összeget szánt a tavalyihoz képest. Mirkóczki Ádámnak nem szimpatikus Blaskó Balázs igazgató. A májusi pénzmaradványokból majd a teátrumon is mindenképp segítenünk kell. Az Egri Kulturális- és Művészeti Központ helyzete is hasonló, mióta az előző vezetőnek lejárt a mandátuma és Pataki Zsuzsanna lett az új igazgató egyfolytában vegzálja a cég munkatársait Spisák György aljegyző. Innen szintén pénzt vontak el, ezt már korrigáltuk. Szintén megmetszették a nagyrendezvényekre szánt összeget is, 160 millió helyett csak 30 milliót adott volna Mirkóczki Ádám ezekre. Forrást akartak elvonni a városgondozástól, a civil szervezeteket és a sportélettől is – mondta.