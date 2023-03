Életükben a másik nagy mérföldkő a Pitypang Ház befejezése volt. Tíz éve került az egyesület birtokába az az ingatlan, amit idejükhöz és erejükhöz – na meg az anyagi lehetőségeikhez – igazítva apránként alakítottak igazi otthonná. Erőfeszítéseiknek köszönhetően 2018-ban beköltözhettek, s azóta a ház lehetőséget nyújt a közösségeik találkozására.

– Számunkra a fő érték sosem anyagi javak megszerzése, felhalmozása volt, a szerveződő közösségek kialakulásának segítése, új lehetőségek kialakítása, és ezek megmutatása a lakóhelyünkön – fogalmazott dr. Tokai Piroska. – Szinte minden napra jut program.

Tevékenységük négy pillére: a kéthetenkénti foglalkozások, a tematikus csoportok működése, a nyári táborok megszervezése és az alkalmi rendezvények megtartása. Sok figyelmet fordítanak a gyerekek kézügyességének fejlesztésére, de a Pitypang Házban zajlanak a néptáncosok próbái is, amelybe az óvodásoktól a felnőttekig minden korcsoport bekapcsolódik. Számos táncházat szerveztek már, táncosaik részt vettek a különböző találkozókon, s citeracsoportjuk is működik. A darts klubban a játékosok szerda esténként gyűlnek össze jó hangulatú, közös gyakorlásra. Ha az időjárás engedi, teniszezni is járnak, s gymstick edzéseken is részt vettek már. Kerámiafoglalkozásaikon belekóstolhattak a korongozás és a mázazás tudományába is.