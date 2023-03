Dr. Pánczél Andrea energetikai és kommunikációs tanácsadó a földgáz ellátásról beszélt, kiemelve, látszik, hogy Európa, benne Közép-Európa kitettsége nagy az energiahordozó irányába, ezek az államok importra szorulnak, s eddig nagyrészt orosz gázt vásároltak. A háború miatt megkezdődött a leválás az orosz földgázról, de nálunk még mindig nagy az import, ráadásul hosszú távú szerződésünk van. Ugyanakkor szinte bármilyen irányból tudjuk fedezni a szükségleteket, kiépültek az alternatív vezetékek. A földgáz világpiaci ára csökkent, de egyelőre nem tudni, mit hoz a jövő, milyen távon tudnak szerződni a szolgáltatókkal a vállalkozások. Közép- és hosszú távon is befolyásoló tényező lesz a kínai gazdaság megnyílása, valamint Európa karbonsemlegességre törekvése.

Az előadást követően Hiesz György és dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke átadták a Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegyeket. Az elismerést nagyvállalat kategóriában a B. Braun Medical Kft. kapta, amely több mint 1600 munkavállalójával a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója és beszállítóikon keresztül további térségi vállalkozásoknak adnak munkát. A gyártóhely 2020-ban új gyárépülettel bővült, amely 2025-re megduplázza a cég gyártókapacitását, és 400 új munkavállalónak biztosít majd stabil, megbízható munkahelyet.

Közepes méretű vállalkozás kategóriában a Mátra-Diagnosztika Kft. kapta a díjat. Szabó Tivadar cégének fő tevékenysége a műszaki vizsgálat, elemzés. A 30 éves vállalkozásnál 14-en dolgoznak, 219 milliós árbevételüket roncsolásos, illetve roncsolásmentes, struktúra elemzési és anyagösszetételi vizsgálatok végzésének köszönhetik.

Mikrovállalkozás kategóriában a Nasra Étterem Kft.-t, a Koháry Étterem üzemeltetőjét díjazták. A vállalkozást Srajber Ádám és Nagy Zsolt hívta életre. Lehetőséget kínálnak önkiszolgáló étterem formájában helyben fogyasztásra, jelentős forgalmú az ételkiszállítás szolgáltatásuk, de eseményekre, rendezvényekre is vállalnak megrendeléseket. Nagy szerepet játszanak a tanulóképzésben, működésük bő évtizede alatt közel 60 tanulót képeztek szakács és vendéglátó eladó szakmában.

A díjátadót követően dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mondott pohárköszöntőt, megköszönve a gazdálkodó szervezetek teljesítményét. Mint mondta, válságos időszakot élt az elmúlt években a gazdaság, de ez nem belső, hanem külső okokból fakadt. A magyar gazdaság jó állapotban volt, ezért kezd rendeződni. Heves megye adatai is kedvezőek, bízik a fejlődésben. Történeti kitekintőt is adott, azon kívül, hogy tavaszi nap-éj egyenlőség van, Gyöngyös életében is jeles nap március 20, 174 éve, 1849-ben ezen a napon hagyták el a császári csapatok Gyöngyöst és vonult be helyükre a 7. magyar honvéd hadtest.