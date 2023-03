Arról, hogy mi a teendő akkor, ha medvével találkozunk illetve mekkora területet járhat be egy nap alatt egy barnamedve, korábban már beszámoltunk. Egy másik, vagy ugyan az a példány ugyanis már tavaly is megyénkben tartózkodott, Felsőtárkány környékén látták, róla mostanában nincs hír. Korábbi cikkünkből az is kiderül, hogy miért is látogatnak hazánkba a nagyvadak.