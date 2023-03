A grafológia rejtelmeibe vezette be pénteken Pádár-Deák Krisztina, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársa a vámosgyörki könyvtárba látogatókat, tájékoztatta portálunkat Balogné Ványi Diána művelődésszervező, a közösségi ház vezetője. Mint mondta, az előadáson résztvevők megtudhatták, hogy az emberek különböző személyisége az írásukban is tükröződik. Filozófusok és írók már az ókorban rájöttek, hogy a különböző írásmódból lehet következtetni az emberi személyiségre. Az 1800-as években még csak úri szalonokban volt divat szórakozásból elemezgetni az írásokat, találgatni, hogyan tükröződik vissza azokban a lélek.

– Pádár-Deák Krisztina arról is beszélt, milyen módszerekkel vizsgálható egy kézírás. Az írott betűk iránya, formája és dőlése sok-sok más grafológiai jellel együtt információt szolgáltat rólunk. Szó esett arról is, hogy napjainkban a grafológiát a bűncselekmények felderítésében, a párkapcsolatok elemzésében, sőt munkahelyeken is használják a munkaerő kiválasztásánál, de a pályaválasztásnál is. Létezik kriminalisztikai grafológia is: bűncselekmények feltárásánál a kézírás alapján végeznek hazugságvizsgálatot – részletezte az elhangzottakat Balogné Ványi Diána.