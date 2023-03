A szónok arról is szólt, hogy a cél eléréséért tett erőfeszítésekhez a gyöngyösiek is jelentősen hozzájárultak. Almásy Pál Heves vármegye kormánybiztosa volt Kossuth megbízására, emellett az első népképviseleti országgyűlés képviselője, majd elnöke lett – e tisztében aláírta és kihirdette a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását. A gyöngyösi származású Bugát Pál a szabadságharc tiszti főorvosaként tevékenykedett. Vachott Sándor Kossuth titkára volt, később a megtorlás áldozata lett. Török Ignác hadmérnök tábornok, aradi vértanú, a gyöngyösi gimnázium tanulója volt korábban.

– Ma egy nagy összefogásra emlékezünk, ami nem tört meg az idegen intervenció, s a fegyveres kudarc hatására sem. A méltó megemlékezésnek ma is összetartó ereje van. Ma is vannak kihívások, amelyekre a választ közösen kell kidolgozni a politikai, társadalmi, gazdasági és ma már ökológiai akcióprogramokkal. Ma nem külső ellenséggel, hanem elsősorban önmagunk gyarlóságai ellen kell felvennünk a harcot. Ha megcsonkítva is, de függetlenek vagyunk immár. Azonban, meg kell találnunk a konszenzust a szabadságban is – hangsúlyozta dr. Vinkler Bálint.

Az ünnepi beszédet a Berze Nagy János Gimnázium tanulóinak Gyöngyös az 1848-49-es forradalom és szabadságharc sodrában című nívós előadása követte. Ezután a résztvevők a Könyves Kálmán térre vonultak, ahol Hiesz György polgármester, valamint a Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület részéről Jakkel Mihály és Báryné dr. Gál Edit koszorút helyezett el Kossuth Lajos szobránál.