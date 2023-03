A történész kiemelte, hogy Gyöngyösnek mindig is szívügye volt, hogy szülöttei emlékét méltón ápolja és őrizze.

– A városban két Bugát-hagyaték is található. Az egyik a Bugát-szoba a Mátra Múzeumban, a másik relikvia pedig egy több mint 500 oldalas kéziratos jegyzet. Utóbbira dr. Gulyás Zoltán, a gyöngyösi kórház jelenlegi onkológus főorvosa talált rá egy árverésen, majd 2012-ben Gyöngyösnek adományozta azt. A magyar, német és latin nyelven írt jegyzetből feltárul előttünk Bugát Pál érdeklődése, lelkivilága és maga a reformkor. Mondhatni, minden érdekelte – a gyógyászat mellett a nyelvészet, a numizmatika, a jog, a mezőgazdaság, a konyhaművészet, a történelem, sőt, az ornitológia is. Bugát Pál hitt a világ és az ember javíthatóságában az egyetemes tudomány és tudás által. Személyének jelentősége főleg abban áll, hogy az orvostant ő tanította először magyar nyelven, akadémiai nyelvújításával, természettudományi szótárával és magyar nyelvű szakkönyveivel ő teremtette meg a magyar orvosi és természettudományi szaknyelvet. Ő volt a Természettudományi Társulat megalapítója is. Életéből a tenniakarást, a lelkiismeretes munkát s az abban való kitartást, az önzetlenséget, az élet- és hazaszeretetet, a tudásszomjat állíthatjuk ma is például a felnövekvő ifjúság elé – fogalmazott dr. Vinkler Bálint.