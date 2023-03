Ez az együttműködés 2022 elején kötettett a felek között, és két évre szól. A Tisza-tavat hulladékmentesítő PET-kalózok ezúttal a határokon túlra mentek, s most beszámoltak az eredményekről. A háborús helyzet sem állíthatta meg őket, a nehéz körülmények és mindennapos áramkimaradások ellenére a résztvevők kevesebb mint egy év alatt teljesítették, sőt immár öt százalékkal meg is haladták a projekt kétéves időszakára vállalt célértéket. Eddig 724 tonna szelektív hulladék begyűjtése és feldolgozása valósult meg. Az elszántság változatlan, a program idén is folytatódik – tudtuk meg Dóra Szilviától, a PET Kupa sajtószóvivőjétől.