S hogy milyen elvárásokat támasztottak a jelentkezőkkel szemben? Többnyire általánosakat: legfeljebb 40 éves életkor, úszótudás, angol nyelvismeret, de az orosz sem árt a műszerezettség miatt, lehetőleg sokirányú felsőfokú végzettség, megfelelő egészségügyi alkalmasság és hasonlók. A kiválasztottaknak természetesen ugyanazoknak a szigorú feltételeknek kell megfelelniük, mint az űrállomáson szolgálatot teljesítő társainak, akik mindegyike magasan képzett szakember, képesek nagy nyomás alatt is kimagasló színvonalon alkalmazni tudásukat. Mindezt elszigetelten, távol családjuktól és a megszokott társadalmi élettől, a földi körülményektől gyökeresen eltérő környezetben, úgy, hogy nagy kockázatot és felelősséget vállalnak nem csak saját küldetésük, de a teljes legénység iránt is. Olyan embereket kerestek, akik „akik stresszhelyzetben is jó ítélő- és döntési képességgel rendelkeznek, találékonyak és képesek csapatban dolgozni. Gyorsan képesek nagy mennyiségű információból a lényeget meglátni és elsajátítani. Jó érvelési képességgel rendelkeznek és nagy nyilvánosság előtt is magabiztosan kommunikálnak. Nem riadnak meg a kiemelt figyelemtől, nem utolsó sorban pedig alkalmasnak érzik magukat fizikailag is a nem mindennapi terheléssel járó megpróbáltatásra” – tették közzé a kiírásban.

Mint a híradásokból kiderült, 240-en gondolták úgy, hogy megfelelnek az elvárásoknak. Az űrhajós-kiválasztási folyamat keretében az elvégzett online tesztet követően csaknem félszáz jelölt jutott tovább az Európai Űrügynökség (ESA) németországi helyszínnel zajló tesztelési fázisába. A kiválasztási folyamat során repülőorvosok és pszichológusok vizsgálták a pályázók egészségügyi állapotát és az űrrepülés, illetve súlytalanság jelentette fizikai és szellemi megterheléssel szembeni ellenálló képességét, de bizonyítaniuk kellett rátermettségüket és elhivatottságukat is. Az ellenőrzések a Európai Űrügynökség bázisán, a Semmelweis Egyetemen és a Magyar Energiatudományi Intézetben zajlottak, de tesztek folytak a Magyar Honvédség kecskeméti repülőbázisán is. Ezek mellett a jelöltekre további tesztek és speciális kiképzések vártak és várnak, itthon és külföldön.