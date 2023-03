A kiállítást dr. Vörös Judit főmuzeológus az MTM herpetológiai gyűjteményének kurátora nyitotta meg. Munkája révén már nagyon sok helyen járt a világban, így Ausztráliában is. A kiállítás egy része az ő munkája.

– Minden kontinensen jártam már, ahol kétéltűek előfordulnak, hiszen ezek az állatok vizsgálata a szakterületem. Az összes hely közül talán Ausztrália áll hozzám a legközelebb, mert itt a legkönnyebb kapcsolatba kerülni azzal a hihetetlen változatossággal, ami erre a földrészre jellemző. Egy hétköznapi séta alatt annyi különleges állattal találkoztam, amennyivel sehol másutt a világon. Ausztrália hatalmas szigetország, kicsit kevesebb mint 100 millió évvel ezelőtt kezdett el önállóan fejlődni. Ez idő alatt rengeteg érdekes és egyedi állat alakult ki. Csak a kétéltűeknél maradva: 248 békafaj él a kontinensen, ebből 247 kizárólag ott és a környező szigeteken fordul elő. Kit ne nyűgözne le ez a hatalmas változatosság? Nem véletlen, hogy számos magyar természettudós és kutató járt Ausztráliában, hozzájárulva a földrésznyi ország élővilágának a feltárásához. A tárlat ízelítő ebből a fantasztikus változatosságból. Az élővilág bemutatása mellett olvashatnak az ott található ökoszisztémákat veszélyeztető tényezőkről, információk olvashatók magyar kutatók ittani eredményeiről, és a átogatók képet alkothatnak arról is, hogy az MTM-nak milyen gazdag Ausztrália-gyűjteménye van – fogalmazott dr. Vörös Judit.

Báryné dr. Gál Edit, a Mátra Múzeum igazgatója szavaival zárult a megnyitó.

– Nemcsak a pénzszűke, de korábban a járvány miatt is nagyon nehéz volt – és most is az – egy múzeumnak új kiállítást, még akár egy időszakosat is rendezni. Úgy gondolom, szerencsénk van, hiszen több pályázatunk is nyert az NKA kiállításrendezési kollégiumában. Ez a tárlat is így valósulhatott meg. Ez év során még két tárlatot készíthetünk támogatásból: az egyik a tíz éve elhunyt gyöngyösi Kiss Péter hegymászónak állít emléket, a másik a gyöngyöspüspöki Olajbanfőtt Szent János templom temetőjének feltárása során talált leleteket mutatja majd be – foglalta össze Báryné dr. Gál Edit.