– Ez az örökség számunkra felbecsülhetetlen, s az is, hogy itt lehetünk. A hagyaték betekintést enged a múltba, általa megismerhető a családunk. Úgy érezzük, ez kapocs Eger és a Bródy család között – hangsúlyozta Thyra és Sandy.

Kurta Zsuzsanna irodalomtörténész és szerkesztő méltatta a hagyaték jelentőségét.

– Ez az örökség 65 éves Föld körüli út után került vissza Magyarországra. Amikor 2003-ban Alexander megbízott azzal, hogy nézzem át az irodalmi hagyatékot, azt mondta, hamarabb fogok családi titkokat megtudni, mint ő maga – mondta Kurta Zsuzsanna, aki Bródy Sándor hagyatékából kiemelte a Rembrandt című művének kéziratát, a családi levelezéseket s a MÁV-bérletét, melyet Alexander bekeretezve az irodája falán tartott. A könyvtárban megtekinthetők az örökség elemei, Hunyady Sándor és Bródy Sándor kéziratai, levelei, első kiadású könyvei, családi fotók, filmplakátok, karikatúrák és az írókról szóló újságcikkek is. Bútorok is tartoznak a hagyatékhoz, így Alexander Brody asztala, amelyen aláírták az ajándékozási szerződést, s a széke is, melyben a fia foglalt helyet a megállapodás aláírásakor.

A hagyaték átadásának alkalmából a könyvtár emeleti – eddig Böngészőként ismert – termét Brody Szalonnak nevezték el.