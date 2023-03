A gyöngyösi kerékpáros klub alelnöke azt is elmondta, hogy nemcsak a lakosság, de diákok csatlakozási lehetőségét is meghirdették a közösségi oldalukon. Utóbbiak számára azért is hasznos a klub akcióihoz csatlakozni, mert a középiskolások teljesíthetik közben az érettségihez kötelező mennyiségű közmunka egy részét. Mintegy 30-an kezdtek vasárnap a munkához, de közben többen is csatlakoztak a kerékpárúton sportolók közül és Mátrafüredről is jöttek, így mintegy 50-re duzzadt a végére a létszám. Péter.Jaros Péter kiemelte, hogy kevesebb szemét volt a kerékpárút mentén, mint amire számítottak, szerinte talán némi szemléletváltás is tapasztalható az embereknél. Azt is megtudzuk, hogy nemcsak szemétszedésből állt a nap. Csakúgy, mint más alkalmakkor, most is lemetszették kerékpárútra belógó ágakat, akadálymentesítették az utat néhány kidőlt fenyő félrehúzásával, az úttestre hullott gallyak összeszedésével. Úgy tették rendbe a környezetet is, hogy beláthatóak legyenek a kanyarok. A mátrafüredi temetőnél egy külön csapat megtisztította a kerékpárutat a jelentős sárfelhordástól. A munkát a gyöngyössolymosi önkormányzat segítette, tette hozzá az alelnök.