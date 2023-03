Nemzeti ünnepünkön Novák Katalin számos elismerést adott át, többet között a mezőszemerei képzőművész, Bukta Imre is a kitüntetettek között volt, Kossuth-díjat kapott. Az Európa, sőt, világszerte ismert művésszel beszélgettem a munkásságáról és a sikereiről.

Kíváncsi voltam, hogyan lesz valakiből ilyen híres képzőművész.

– Általános iskolás koromban még semmi nyoma nem volt annak, hogy lenne tehetségem bármilyen művészeti irányzathoz. Középiskolában már úgy éreztem, szeretnék szakkörre járni, hogy megmutathassam, ami bennem van, de onnan eltanácsoltak, viszont az irodalom tanárom nagyon lelkes volt, s kérte, hogy fessem le őt. Volt olyan is, hogy vásárolt tőlem egy festményt, amiért 300 forintot fizetett, így ebből tudtam venni magamnak egy farmert, aminek nagyon örültem – kezdi a történetét Bukta Imre.

Bukta Imre a műtermében, Mezőszemerén

Forrás: Kállai Márton / Szabad Föld

Érettségi után már nagyon eltökélt volt, hogy művész szeretne lenni, fontosnak tartotta, hogy elsajátítsa az alapokat, ezért autodidakta módon tanult, könyvekből házi gyakorlatokat készített, s különböző technikákat próbált ki.

– Volt egy olyan alapfilozófiám, hogy a művészetekhez nem feltétlenül szükséges a diploma, nem is szerepelt a célkitűzéseim között, hogy megszerezzem. Hiszen az elődeink között is sokan vannak, akik képzés nélkül is nagyot alkottak, legyen szó akár Csontváry Kosztka Tivadarról vagy Vincent van Goghról – tudtuk meg a művésztől.

Bukta Imrét meghívták tanítani az egri Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Tanszékére, ahol 2002 és 2014 között tartott előadásokat. Vezetett például intermédiás kurzust, melynek részeként a festészet mellett filmezésre és installáció készítésre oktatta a hallgatókat. Ebben az időszakban merült fel, hogy ha diplomát szerezne, jobb feltételekkel tudnák alkalmazni, ezért 2007-ben megszerezte diplomáját a Pécsi Tudományegyetem festőművész szakán.