Munkája túlnyomó részét a műtő működésével kapcsolatos tevékenységek teszik ki, műtétekben csak az ügyeletek során vesz részt. A műtétre érkező betegekkel a műtő előterében szokott találkozni, s látja, hogy félelem és szorongás tükröződik a szemeikben. Vallja, hogy ez a szorongás egy-két kedves biztató szóval, mosollyal oldható, és ez jól is esik a betegeknek.

– Amikor egy fiatal kerül hozzánk daganatos megbetegedéssel, akkor az mindig megterhelőbb lelkileg, de ezeket a szituációkat is meg kell tanulni helyén kezelni. Nem vehetjük magunkra mások problémáját, ugyanakkor a mi szakmánkban nagyon fontos az empátia jelenléte. Ilyenkor abból próbálunk erőt meríteni, hogy mi, a mi munkánkkal segítjük a mihamarabbi gyógyuláshoz, hogy a beavatkozás után jó esélyük legyen a mihamarabbi felépülésre. A beteggel maximum néhány percünk van beszélgetni az altatás előtt, de úgy tapasztalom, sok esetben már az is elég, ha a szemükbe nézünk, s kapnak egy biztató mosolyt – mondta el portálunknak Kun Mária, akitől megtudtuk, vannak olyan műtétek, ahol nem altatják el a betegeket, csak helyi érzéstelenítést kapnak, s ilyenkor az operáció közben is lehetőségük nyílik beszélgetésre. Tapasztalatai szerint, ha nem arra figyelnek az emberek, hogy mi történik velük, akkor kevésbé érzik rosszul magukat a műtét ideje alatt, ezt nevezik „verbális anesztéziának”.

Kun Mária, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet vezető műtősnője.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A munkámhoz hozzátartozik, hogy a műtő életét, működését is irányítom. Tekintettel kell lennem a munkatársaimra is, hiszen mindenkinek lehetnek és vannak is problémái, de ettől eltekintve a napi feladatainkat maradéktalanul el kell látnunk. Úgy gondolom, hogy a magam részéről, mint munkahelyi vezető, mindent megteszek annak érdekében, hogy a munkatársaim jól érezzék magukat a munkahelyen, és hogy egy megfelelő hangulat legyen a központi műtőben, jó legyen a munkaszellem. Véleményem szerint ez nagyon fontos, hiszen több időt töltünk a munkahelyünkön, mint az otthonunkban. Szívesem teszem mindezeket, hiszen nagyon szeretem a munkámat, és szeretek együtt dolgozni a munkatársaimmal. Igyekeztem egy hatékonyan együttműködő csapatot összekovácsolni, ami eleinte nem volt egyszerű. Amikor 2016-ban idekerültem mint vezető, mindenki fenntartással fogadott. El kellett magamat fogadtatnom, s ez nem mindig volt egyszerű, bár a vezetőség részéről sok segítséget kaptam, hogy ez is gördülékenyen menjen. Mégis vannak olyan ”harcok”, melyeket önmagunknak kell megvívni. Ezt tettem én is, bár nem volt egyszerű. Így visszatekintve úgy gondolom, mára már teljes az elfogadás, s remélem, hogy ezt nem csak én érzem és látom így – húzta alá.

Betekinthettünk a műtősök mindennapjaiba

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Kun Mária úgy fogalmaz, a műtők világa egy zárt világ, ugyanis 24 órás szolgálatot teljesítenek, a napi műszak fél 8-kor kezdődik, és fél 4-ig tart. Előtte és utána pedig ügyeleti rend van érvényben, amikor természetesen szintén lehetnek és vannak is műtétek. A napi műszakban két operáció között nem sok pihenőidejük van, épp csak annyi, amíg a takarító személyzet alkalmassá teszi a műtőt a következő beteg fogadására. Tehát a tempó feszített, de sok beteg van, és ahhoz, hogy minél többet meg tudjanak operálni, ennek így kell működnie.