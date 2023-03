Az ember az idő múlásával árnyaltabban közelít a valósághoz. Erre gondoltam, amikor megemlítettem az asszonynak, hogy aktuális köszöntőn agyalok. Tudja rólam, hogy a rám erőltetett ünnepek nem érintenek meg; a Valentin-napi kollektív őrület mellett a nőnap se késztet arra, hogy felhajtsam a legszebb bokrétákat. Nehogy a naptár mondja meg, mikor kell örömködni.

Ha őszintén papírra vetném, amiket most gondolok, aligha lenne újság, amelyik lehozná – legyintettem, tudat alatt talán szem előtt tartva a modern idők elvárásait, amik lassan tárgyiasításként tartják számon a pásztorórákat is, másrészt pedig empátiával tekintve azon fiatal olvasókra, akiknek még vannak illúzióik. Merthogy valaha, az emlékezet előtti időkben, nekünk is voltak.

De a feladat akkor is feladat, neki kell ülni buzgón és rutinnal, mert szerencsés esetben a kármentésből is szökkenhet virág. Az asszony ezúttal is bölcsebbnek tűnt nálam. Ha mentális jóléted mélypontján vagy, írd az ellenkezőjét annak, mint amivel a pillanat lerántott – mondta. Már-már megfogadtam a tanácsát, ám eszembe jutott elmúlt négy évtizedünk, és az előttünk álló akárhány. Nem hazudok – válaszoltam, mert biztos vagyok abban, hogy holnap, esetleg holnapután a betűk újra összesorakoznak az ujjaim alatt. És az a csokor szebb lesz, mint valaha, mert az élet olyan, mint az emberiség a jobb időszakaiban: nem a naptárhoz igazítja a boldogságot.